Главы МИД России и Сирии обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его сирийский глава Фейсал Микдад провели переговоры по эскалации в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

«Особое внимание было уделено продолжающейся эскалации обстановки на Ближнем Востоке», — указывается в пресс-релизе.

В ходе обсуждения министры акцентировали важность немедленного прекращения огня в палестинском анклаве и решения актуальных гуманитарных проблем населения Газы.

«Была <...> подчеркнута недопустимость агрессивных <...> действий, ведущих к расширению военной конфронтации на другие страны», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Среди них: Сирия, Ливан, Йемен.

По данным пресс-службы, стороны отметили востребованность многосторонних усилий в целях достижения прочного и полноценного урегулирования на Ближнем Востоке на дипломатической базе. Лавров и Микдад подробно поговорили о ситуации вокруг САР, в том числе о задачах постконфликтного восстановления и продвижения комплексного урегулирования в Сирии.

В октябре Лавров заявил о небольшом прогрессе по нормализации связей между Сирией и Турцией.

Ранее в МИД РФ прокомментировали выдачу Парижем ордера на арест президента Сирии.