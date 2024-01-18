В Белом доме заявили о надежде на диалог с Россией по контролю над вооружениями

Соединенные Штаты надеются на диалог с Россией по взаимодействию в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявил помощник американского президента и старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в совете по нацбезопасности Пранай Вадди, передает РИА Новости.

«Мы держим открытыми дверь для работы по контролю над вооружениями и продолжаем предлагать двустороннее взаимодействие по контролю над ядерными вооружениями и управлению стратегическими рисками. Существуют другие пути взаимодействия с Россией на многосторонних площадках. Мы надеемся на желании РФ участвовать в них», — сказал Вадди.

Вадди отметил, что по оценкам США Россия не хочет взаимодействовать с американцами.

14 января замглавы российской делегации Константин Воронцов заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, что Москва вынуждена учитывать совокупный ядерный арсенал Вашингтона, Парижа и Лондона, который они могут обернуть против России на фоне заявлений о намерении нанести ей стратегическое поражении.

В сентябре сообщалось, что бюджетно-контрольном управлении страны (GAO) США считают, что Вашингтону будет трудно договорится с Москвой по новому документу — взамен Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров посоветовал спрашивать у новых властей США об изменении отношений с РФ.