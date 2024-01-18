МИД Ирана прокомментировал удар по Пакистану 16 января

МИД Ирана назвал «упреждающим» удар по Пакистану 16 января. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

До этого в Пакистане предупредили Иран о жестком ответе в случае ударов.

16 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранские военные были нацелены «на иранских террористов на пакистанской территории».

18 января Пакистан нанес ответные удары по «антипакистанским группировкам» на территории Ирана.

Ранее в МИД России прокомментировали ракетные удары Пакистана и Ирана.