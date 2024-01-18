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Лавров заявил, что решение Аргентины не вступать в БРИКС суверенно

Лавров назвал суверенным решение Аргентины отказаться от вступления в БРИКС

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Заявление Аргентины об отказе от вступления в БРИКС является ее суверенным решением. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

«Это суверенное решение страны, которая была приглашена присоединиться к БРИКС. Приглашение было направлено при предыдущем президенте. Когда это приглашение было направлено, президент Альберто Фернандес сказал, что решать будет окончательно новый президент после выборов», — заявил Лавров.

Глава российского МИД отметил, что решение Аргентины не вступать в БРИКС не является окончательным.

29 декабря Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления.

В тот же день в администрации президента страны Хавьера Милея прокомментировали это решение. Там заявили, что вопрос о необходимости вступления в БРИКС требует тщательного анализа.

18 января Сергей Лавров заявил, что около 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС.

Ранее Кремль рассказал о работе по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС.

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