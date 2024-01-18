Посла Франции вызвали в МИД России после удара по базе наемников в Харькове

Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД России после того, как ВС РФ нанесли поражающий удар по базе наемников в Харькове, среди которых были французы. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», — заявила Захарова.

17 января сообщалось, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего ликвидированы более 60 человек.

Политико-стратегический аналитик Ксавье Моро выразил мнение, что Париж не будет делать заявлений по поводу своих наемников на Украине, так как во Франции запрещена наемническая деятельность.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили на Украине два пункта дислокации иностранных наемников.