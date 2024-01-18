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В Венгрии не исключили улучшения отношений с Украиной

Гуйяш не исключил улучшения отношений между Венгрией и Украиной

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Attila Volgyi/Global Look Press

Глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт должен стремиться к хорошим отношениям с Украиной, нормализации «нельзя исключать». Его слова передает Telex.

«Нельзя исключать возможность улучшения отношений между Венгрией и Украиной, и Венгрия должна стремиться к хорошим отношениям с соседней страной. Мы не должны терять надежду на то, что в венгерско-украинских отношениях могут произойти изменения», — заявил Гуйяш.

Ранее Politico сообщало, что Виктор Орбан уже продемонстрировал Европейскому союзу, что он готов отказаться от противодействия оказанию военной и денежной помощи Украине со стороны ЕС после политических и экономических преференций для Венгрии, однако переговоры еще продолжаются.

Издание указывает, что европейские дипломаты уверены в исчерпании премьером Венгрии возможностей Будапешта «по удержанию Европейского союза в заложниках» по вопросам помощи Киеву, которые Будапешт ранее ветировал.

До этого Виктор Орбан заявлял, что Венгрия считает, что Европейский союз должен оказать финансовую помощь Украине, но без ущерба бюджету всего сообщества.

Ранее венгерские власти предложили Украине альтернативу членству в Евросоюзе.

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