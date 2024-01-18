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ЕС на следующей неделе примет решение по санкциям против ХАМАС

Глава МИД Франции Лемуан: ЕС 22 января примет решение по санкциям против ХАМАС

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Yves Herman/Reuters

Европейский союз (ЕС) примет решение по санкциям против ХАМАС 22 января. Об этом сообщил представитель французского МИД Кристоф Лемуан, слова которого передает ТАСС.

«Санкции будут касаться физических лиц, а также переводов денежных средств», — заявил Лемуан.

18 января палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС. Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

Ранее президент Израиля оценил вероятность мирных переговоров с палестинцами.

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