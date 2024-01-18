ЕС на следующей неделе примет решение по санкциям против ХАМАС

Европейский союз (ЕС) примет решение по санкциям против ХАМАС 22 января. Об этом сообщил представитель французского МИД Кристоф Лемуан, слова которого передает ТАСС.

«Санкции будут касаться физических лиц, а также переводов денежных средств», — заявил Лемуан.

18 января палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС. Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

Ранее президент Израиля оценил вероятность мирных переговоров с палестинцами.