В Киеве намерены организовать телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Министр иностранных дел Украины заявил, что Киев стремится организовать телефонный разговор президента Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу так называемой «формулы мира». Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, правительство настаивает на прямом канале связи между Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Есть вещи, о которых они могут поговорить», — заявил Кулеба.

Ранее Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника США писало, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече во время нахождения делегаций на форуме в Швейцарии. Другой представитель Вашингтона заявил, что Китай отказался от каких-либо контактов с представителями Киева после того, как Москва призвала «прекратить дипломатические контакты с Украиной».

Позже Владимир Зеленский заявил, что не собирался встречаться на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе с премьером КНР Ли Цяном, поскольку это не соответствует его уровню.

Ранее Китай заявил о готовности работать с Украиной над развитием отношений.