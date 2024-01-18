Израиль и Газа могут приостановить боевые действия на месяц

Израиль и правительство сектора Газа ведут переговоры о гумпаузе на месяц. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Условием сделки называется нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии. Отмечается возможность полного прекращения огня после гумпаузы.

«Это часть более масштабного плана, который может предложить Израилю нормализацию отношений с арабскими и мусульманскими государствами, включая Саудовскую Аравию», — заявили в телекомпании.

При этом условием сближения Израиля и арабских стран названо согласие еврейского государства предпринять «необратимые шаги по созданию палестинского государства».

До этого NYT заявила, что Израиль и ХАМАС далеки от достижения прочного перемирия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.