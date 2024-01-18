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Израиль предложил создать международную коалицию для восстановления Газы

Президент Израиля Герцог предложил создать коалицию для восстановления Газы

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Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил мнение, что послевоенным восстановлением сектора Газа должна заняться широкая международная коалиция с участием как Запада, так и стран региона. Его слова на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе передает ТАСС.

По словам израильского лидера, в стране должны видеть горизонт, на котором будет коалиция государств, готовых взять на себя обязательства по восстановлению Газы таким образом, чтобы обеспечить безопасность и благополучие как Израиля, так и палестинцев. По мнению Герцога, для Газы необходимо обеспечить иное будущее.

Израильский президент также допустил возможность диалога в рамках этого процесса между палестинцами Газы и Палестинской национальной администрацией, действующей на Западном берегу реки Иордан.

До этого Герцог заявил, что Израиль потерял доверие к мирным процессам, поскольку соседние государства «прославляют террор».

Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявлял, что пресьер Израиля Биньямин Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ранее США потребовали от Израиля вернуть электричество в сектор Газа.

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