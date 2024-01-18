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Президент Израиля оценил вероятность мирных переговоров с палестинцами

Президент Израиля заявил о неготовности к мирным переговорам с палестинцами

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Global Look Press

Население Израиля сейчас не готово думать о мирных переговорах с палестинцами. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент Израиля Ицхак Герцог, слова которого передает ТАСС.

«Если вы спросите обычного израильтянина о его психическом состоянии, никто в здравом уме сейчас не хочет думать о том, какое будет решение по мирным соглашениям, потому что все хотят знать, могут ли нам обещать реальную безопасность в будущем. Израильтяне хотят знать, что на него не нападут таким же образом», — сказал он.

По его словам, жители Израиля утратили веру в мирные переговоры из-за «прославления террора» соседями.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Израиль не должен считать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС. Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

Ранее США потребовали от Израиля вернуть электричество в сектор Газа.

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