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РФ денонсирует соглашение с Великобританией о рыболовстве

Кабмин РФ одобрил закон о выходе из соглашения о рыболовстве с Великобританией

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Андрей Шапран/РИА «Новости»

Правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве от 1956 года. Об этом сообщило ТАСС.

Закон позволял британским судам вести отлов рыбы в некоторых зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.

В 2022 году Британия прекратила действие режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и ввела дополнительный 35-процентный тариф на ввоз в страну некоторых российских товаров, что стало поводом для ответной меры российского правительства. Доппошлина взимается при ввозе в страну железа, стали, удобрений, дерева, а также белой рыбы из РФ, а также ряда других категорий товаров.

До этого стало известно, что Россия и Норвегия продолжат сотрудничество по рыбной ловле, несмотря на санкции.

По словам посла РФ в Осло Теймураза Рамишвили, в 2023 году российско-норвежское рыболовное сотрудничество прошло в штатном режиме, прошла также ежегодная встреча ученых России и Норвегии.

Ранее в России заявили о катастрофическом подорожании рыбы и обрушении продаж.

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