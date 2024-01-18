Президент России Владимир Путин не принимал лично участия в разрушении Минских договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время брифинга.

«Они не были разрушены Путиным. [Бывшая канцлер ФРГ Ангела] Меркель и [экс-президент Франции Франсуа] Олланд не пытались сделать так, чтобы они сработали», — отметил глава ведомства.

По его словам, европейские лидеры подписали эти договоренности с целью «выиграть время и готовить Украину к войне».

Лавров добавил, что Минские договоренности никогда не были никаким промежуточным этапом, и что это «всем хорошо известно».

Министр заметил, что Россия заключала Минские договоренности с целью окончательного урегулирования. В подтверждение этого он указал на то, что соглашения были утверждены Советом Безопасности ООН.

До этого Лавров заявлял, что Украина чувствует вседозволенность во всем, даже в пытках.

13 января Захарова выразила мнение, что власти США располагали всеми возможностями для освобождения из украинской тюрьмы американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, но они этого не сделали.

17 января официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что число граждан России, находящихся «в застенках киевского режима», ужасающее.

Ранее Лавров обстрагировался от конфликта Зеленского и Залужного.