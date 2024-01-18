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В США указали на попытки Трампа сорвать сделку в конгрессе по финансированию Украины

Bloomberg: Трамп хочет разрушить планы конгресса на сделку по границе и Украине

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Brendan McDermid/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пытается разрушить любые надежды на двухпартийный компромисс по пограничному соглашению и дальнейшему финансированию Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, сразу после победы на кокусах в Айове Трамп выступил в социальных сетях с призывом, чтобы любое соглашение содержало все требования консерваторов по ситуации на южной границе США.

«Это агрессивная позиция, призванная заставить лидеров Республиканской партии в Палате представителей отвергнуть любой сенатский компромисс», — говорится в тексте.

Ранее член нижней палаты конгресса США Кэт Каммак заявила, что парламентарии-республиканцы уверены в «не подлежащем обсуждению» приоритете защиты американских границ над помощью другим государствам. В связи с этим законодатель указала на необходимость отдать предпочтение обеспечению безопасности границы, а не финансированию Украины и Израиля.

До этого президент США Джо Байден в среду, 17 января, провел встречу с лидерами сената и палаты представителей конгресса, чтобы обсудить с ними свои запросы в области национальной безопасности, которые включают помощь Украине и Израилю.

Ранее Трамп пообещал «запечатать» границу США на юге.

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