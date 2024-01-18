Лавров рассказал о недоверии к Западу

Иллюзии об «объятиях» западных стран окончательно улетучились. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.
«Какие-то иллюзии, если они еще и оставались с 1990-х годов, что Запад теперь нам распахнул свои объятия, демократия нас всех объединит, — все эти иллюзии улетучились окончательно. Верить Западу нельзя», — заявил Лавров.
Глава МИД также отметил, что западные страны хотят жить за счет других.
18 января Лавров продемонстрировал на пресс-конференции «методичку» Евросоюза (ЕС), как вести себя с российскими дипломатами.
В этот же день Лавров перечислил близких союзников России.
До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что не предполагает возможных контактов Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Нью-Йорке.
Ранее Лавров обвинил ЕС в неисполнении договоренностей перед Сербией.