У канцлера Германии Олафа Шольца, французского президента Эммануэля Макрона, главы министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен нет совести в отношении Украины, о чем говорят их заявления про «борьбу украинцев за европейские ценности». С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, которая транслировалась по телеканалу «Россия 24».

«Есть ли совесть у Шольца, Бербок, фон дер Ляйен и Макрона?» — задается вопросом он.

Лавров находит странным, что эти европолитики призывают поддерживать Украину до победы, потому что та бьется за европейские демократические ценности.

«Они читали те законы, о запрещении всего русского на Украине?» — вопрошает глава внешнеполитического ведомства.

Он пояснил, что за последние годы на Украине приняли несколько законопроектов о запрете русского языка и дискриминации русской культуры.

Незадолго до этого министр заявил, что создание сербских муниципалитетов в Косово так и не было воплощено в жизнь, Евросоюз не может с этим ничего сделать.

Ранее Лавров обвинил Зеленского во лжи.