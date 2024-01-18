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Лавров пошутил над обращением журналистки к нему и Захаровой

Лавров пошутил над журналисткой, которая не назвала его уважаемым

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции подшутил над журналисткой, которая не назвала его уважаемым в отличие от представителя МИД РФ Марии Захаровой. Трансляция конференции велась на телеканале «Россия 24».

«Здравствуйте, Сергей Викторович [Лавров], уважаемая Мария Владимировна [Захарова]», — поприветствовала дипломатов журналистка.

В ответ на это Лавров пошутил: «А я не уважаемый, нет?».

Вопрос журналистки касался сдерживания Россией и Белоруссией агрессии НАТО.

В четверг, 18 января, министр провел пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.

В ходе пресс-конференции министр заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет мировому сообществу с трибуны международного форума в Давосе, обвиняя президента Российской Федерации Владимира Путина в срыве Минских соглашений.

Лавров также отметил, что российский лидер никогда не угрожал западным странам применением ядерного оружия, Запад же, по его словам, подобных высказываний не гнушался.

Ранее Лавров предрек Украине судьбу Афганистана.

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