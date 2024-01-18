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В МИД России прокомментировали ракетные удары Пакистана и Ирана

Захарова призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности

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Petrov Sergey/Global Look Press

Москва призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности и решению вопросов исключительно дипломатическим путем. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Она предупредила, что обострение ситуации сыграет на руку тем, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе.

По ее словам, Россия надеется, что Иран и Пакистан смогут уладить разногласия в «духе традиционного добрососедства». Со своей стороны она подчеркнула, что РФ готова к сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях.

16 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранские военные были нацелены «на иранских террористов на пакистанской территории».

18 января Пакистан нанес ответные удары по «антипакистанским группировкам» на территории Ирана.

Ранее Иордания нанесла авиаудар по провинции на юге Сирии.

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