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Лавров обвинил ЕС в неисполнении договоренностей перед Сербией

Лавров: ЕС более 10 лет бездействует в вопросе прав сербов в Косово

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Sergei Bobylyov/Reuters

Создание сербских муниципалитетов в Косово так и не было воплощено в жизнь, Евросоюз не может с этим ничего сделать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

«В 2013 году была достигнута договоренность между Приштиной и Белградом о создании Сообщества сербских муниципалитетов... Прошло уже больше десяти лет, ничто не изменилось, тупик в выполнении этой договоренности, которую ЕС преподносил как свое величайшее дипломатическое достижение, тянется уже долго, сказал Лавров, подчеркнув, что ЕС не может с этим ничего сделать.

Также глава МИД выразил мнение, что Евросоюз переписывает договоренности в пользу Косово, чтобы на севере региона у сербов отсутствовали права.

28 декабря издание Newsweek писало, что власти США направят десятки солдат из Национальной гвардии штата Айова в Косово в рамках миссии НАТО.

В этот же день Лавров заявил, что Запад попытался поставить Сербию перед выбором — либо ввести санкции против РФ, либо готовиться к государственному перевороту.

Ранее сообщалось, что Испания планирует признать паспорта Косово.

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