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Путин провел встречу с главой «Бамтоннельстрой-Моста»

Путин встретился с главой ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Байсаровым

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с главой ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи глава российского государства предложил Байсарову рассказать о работе компании.

«Компания ваша известная. Как вы оцениваете ситуацию, как работаете?» — спросил Путин в начале беседы.

Глава ГК доложил президенту о завершении строительства двух первых трансграничных транспортных переходов между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

«Завершили строительство двух первых трансграничных мостовых переходов между Россией и Китаем. Это «Благовещенск — Хэйхэ», автодорожный, и железнодорожный «Нижнеленинское — Тунцзян», — сообщил Байсаров.

До этого кандидат в президенты России Владимир Путин пообщался с волонтерами в своем избирательном штабе в Гостином дворе и оставил памятную надпись на доске пожеланий.

Ранее Путин поблагодарил за работу свой избирательный штаб.

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