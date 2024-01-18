Политолог: союз Венгрии и Словакии может возродить газовое сотрудничество с РФ

Германский политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал известие о том, что Словакия и Венгрия могут заключить «союз обороны и наступления». По его мнению, центр силы внутри Европейского союза постепенно смещается в сторону Восточной Европы.

«Данный факт говорит об ослаблении лидерства Берлина и Парижа внутри ЕС. Вероятный союз Венгрии и Словакии не станет объединением «бунтарей» против политики Брюсселя. Такого развития событий никто не допустит. Думаю, что мы имеем дело с попыткой Будапешта воссоздать «Вишеградскую группу», – отметил эксперт.

Он добавил, что усиление позиций Венгрии и Словаки в ЕС не сулит Украине ничего хорошего. Кроме того, по мнению политолога, Братислава и Будапешт могут возродить газовое сотрудничество с Россией.

В январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не против оказания помощи Киеву со стороны Евросоюза, но без ущерба бюджету всего сообщества. По его мнению, средства для Украины должны поступать «из внебюджетных источников» ЕС.

Ранее власти Словакии заявили, что не лишат Венгрию права голоса в ЕС.