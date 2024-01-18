Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог: союз Венгрии и Словакии может возродить газовое сотрудничество с РФ

Политолог Рар: союз Венгрии и Словакии не сулит ничего хорошего для Украины

close
100%
David W Cerny/Reuters

Германский политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал известие о том, что Словакия и Венгрия могут заключить «союз обороны и наступления». По его мнению, центр силы внутри Европейского союза постепенно смещается в сторону Восточной Европы.

«Данный факт говорит об ослаблении лидерства Берлина и Парижа внутри ЕС. Вероятный союз Венгрии и Словакии не станет объединением «бунтарей» против политики Брюсселя. Такого развития событий никто не допустит. Думаю, что мы имеем дело с попыткой Будапешта воссоздать «Вишеградскую группу», – отметил эксперт.

Он добавил, что усиление позиций Венгрии и Словаки в ЕС не сулит Украине ничего хорошего. Кроме того, по мнению политолога, Братислава и Будапешт могут возродить газовое сотрудничество с Россией.

В январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не против оказания помощи Киеву со стороны Евросоюза, но без ущерба бюджету всего сообщества. По его мнению, средства для Украины должны поступать «из внебюджетных источников» ЕС.

Ранее власти Словакии заявили, что не лишат Венгрию права голоса в ЕС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами