Лавров заявил об очищении общества благодаря спецоперации

Специальная военная операция на Украине (СВО) очистила общество от людей, которым чужда русская культура. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.

Он пояснил, что общество избавилось от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и русской культуре. По его словам, СВО небывало сплотила российское общество.

В декабрьском интервью РИА Новости Сергей Лавров заявлял, что Россия за последний год стала существенно крепче и сильнее. Министр выразил уверенность, что Запад рассчитывал на разобщение жителей РФ, выступление против спецоперации, однако добился сплочения страны.

До этого Лавров добавлял, что США как-нибудь придумают, как «объявить победу» в конфликте на Украине в попытке заморозить конфликт, так как им не в первой делать подобное. Лавров напомнил, что ни одна из стран, которой воспользовались Соединенные Штаты для продвижения собственных интересов за рубежом, не стала жить лучше и богаче.

Ранее Лавров назвал условие возвращения к диалогу с Западом о контроле над вооружениями.