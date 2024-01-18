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Лавров заявил об очищении общества благодаря спецоперации

Лавров: СВО очистила общество от людей, не ощущающих причастность к истории РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Специальная военная операция на Украине (СВО) очистила общество от людей, которым чужда русская культура. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.

Он пояснил, что общество избавилось от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и русской культуре. По его словам, СВО небывало сплотила российское общество.

В декабрьском интервью РИА Новости Сергей Лавров заявлял, что Россия за последний год стала существенно крепче и сильнее. Министр выразил уверенность, что Запад рассчитывал на разобщение жителей РФ, выступление против спецоперации, однако добился сплочения страны.

До этого Лавров добавлял, что США как-нибудь придумают, как «объявить победу» в конфликте на Украине в попытке заморозить конфликт, так как им не в первой делать подобное. Лавров напомнил, что ни одна из стран, которой воспользовались Соединенные Штаты для продвижения собственных интересов за рубежом, не стала жить лучше и богаче.

Ранее Лавров назвал условие возвращения к диалогу с Западом о контроле над вооружениями.

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