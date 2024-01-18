Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с «Талибаном»*

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военизированное движение «Талибан» (организация запрещена в России) контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть. Его слова приводит ТАСС.

Однако, заметил дипломат, чтобы власть талибов была признана легитимной, они должны выполнить свои обещания, в том числе создать инклюзивное правительство.

Министр добавил, что российское посольство в Кабуле продолжает свою работу. По его словам, РФ имеет регулярные контакты с талибами, в том числе по решению вопросов, препятствующих созданию полноценно признанного правительства.

В начале августа 2021 года исламистское радикальное религиозно-политическое движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В течение двух недель граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей активно эвакуировали. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Ранее движение «Талибан» объявило о запрете политических партий в Афганистане.