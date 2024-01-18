Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с «Талибаном»*

Лавров: «Талибан» контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть там есть

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военизированное движение «Талибан» (организация запрещена в России) контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть. Его слова приводит ТАСС.

Однако, заметил дипломат, чтобы власть талибов была признана легитимной, они должны выполнить свои обещания, в том числе создать инклюзивное правительство.

Министр добавил, что российское посольство в Кабуле продолжает свою работу. По его словам, РФ имеет регулярные контакты с талибами, в том числе по решению вопросов, препятствующих созданию полноценно признанного правительства.

В начале августа 2021 года исламистское радикальное религиозно-политическое движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В течение двух недель граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей активно эвакуировали. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Ранее движение «Талибан» объявило о запрете политических партий в Афганистане.

*   организация запрещена в России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами