Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Венгрии не уверены в достижении согласия по финансированию Украины

Гуйяш: в Венгрии не ждут согласия по финансированию Украины до саммита ЕС

close
100%
Shutterstock

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил о неуверенности правительства страны в том, что к саммиту Евросоюза (ЕС) февраля удастся достичь согласия по вопросу о финансировании Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ведем переговоры с Еврокомиссией, но позиции сторон далеки друг от друга, поэтому у нас нет уверенности в том, что будет достигнуто соглашение», — сказал Гуйяш.

До этого вице-премьер, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым делам стран Евросоюза заявил, что сообщество продолжает согласования долгосрочного фонда финансирования Украины на €50 млрд, который должен быть единогласно утвержден на специальном европейском саммите 1 февраля.

Газета Politico также писала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже продемонстрировал Европейскому союзу, что он готов отказаться от противодействия оказанию военной и денежной помощи Украине со стороны ЕС после политических и экономических преференций для Венгрии, однако переговоры еще продолжаются.

16 января Орбан заявлял, что, по мнению властей Венгрии, Европейский союз должен оказать финансовую помощь Украине, но без ущерба бюджету всего сообщества.

Ранее в Евросоюзе раскритиковали альтернативный вариант Венгрии по выделению денег Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами