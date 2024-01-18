Власти Венгрии не уверены в достижении согласия по финансированию Украины

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил о неуверенности правительства страны в том, что к саммиту Евросоюза (ЕС) февраля удастся достичь согласия по вопросу о финансировании Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ведем переговоры с Еврокомиссией, но позиции сторон далеки друг от друга, поэтому у нас нет уверенности в том, что будет достигнуто соглашение», — сказал Гуйяш.

До этого вице-премьер, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым делам стран Евросоюза заявил, что сообщество продолжает согласования долгосрочного фонда финансирования Украины на €50 млрд, который должен быть единогласно утвержден на специальном европейском саммите 1 февраля.

Газета Politico также писала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже продемонстрировал Европейскому союзу, что он готов отказаться от противодействия оказанию военной и денежной помощи Украине со стороны ЕС после политических и экономических преференций для Венгрии, однако переговоры еще продолжаются.

16 января Орбан заявлял, что, по мнению властей Венгрии, Европейский союз должен оказать финансовую помощь Украине, но без ущерба бюджету всего сообщества.

Ранее в Евросоюзе раскритиковали альтернативный вариант Венгрии по выделению денег Украине.