Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил о необходимости объявить в международный розыск бывшего верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава после его призыва к Западу помочь Украине ударить по Крыму. Слова Шеремета передает РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что «негодяй Бридлав» должен быть осужден и «отбывать наказание на Колыме» после своих высказываний. Его слова еще раз доказывают, что НАТО «была сформирована из состава нацистов и их последователей», считает парламентарий.

«Благодаря таким заявлениям видны торчащие уши бенефициаров, спровоцировавших конфликт на Украине и мечтающих чужими руками заполучить реванш за свое поражение во Второй мировой войне. Но они очень просчитались», — заявил Шеремет.

Он напомнил, что Россия является страной победителем, поэтому «снова уничтожит нацизм, а НАТО с позором окажется на обочине мировой истории».

Бридлав заявил, что необходимо атаковать полуостров несколько раз и уничтожать дислоцированные там части российской армии. По его словам, если Запад предоставит Украине возможность наносить удары по Крыму, России придется переосмыслить свою позицию в регионе.

Ранее в НАТО выразили уверенность, что смогут сдержать Россию при необходимости.