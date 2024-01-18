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Пакистан выразил протест Ирану

Пакистан выразил протест Ирану за нарушение воздушных границ

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Faisal Mahmood/Reuters

Пакистан выразил протест Ирану за «неспровоцированное нарушение» воздушных границ страны 16 января. Об этом сообщает Radio Pakistan со ссылкой на министра информации республики Муртазу Соланги.

По словам министра, власти Пакистана проводят расследование в отношении иранского «незаконного шага». Соланги отметил, что Пакистан примет соответствующие меры с учетом международного законодательства, касающегося суверенитета государства.

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранские военные были нацелены «на иранских террористов на пакистанской территории».

В министерстве иностранных дел Пакистана решительно осудили удары Ирана по территории страны. После случившегося пакистанская сторона отозвала своего посла из Ирана.

18 января Пакистан нанес удары по «антипакистанским группировкам» на территории Ирана.

Ранее в Пакистане предупредили Иран о жестком ответе в случае ударов.

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