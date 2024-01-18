Лавров планирует изложить предложения по коллективному разрешению конфликтов

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, что планирует изложить на предстоящем 23 января специальном заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке предложения по коллективным началам разрешения конфликтов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы планируем участвовать. Я должен отправиться в Нью-Йорк. Там мы изложим наши предложения, нацеленные на возобновления коллективных начал, а не на попытки в одиночку все порешать», — сказал он.

Также на этой же пресс-конференции Сергей Лавров обвинил США в том, что они спровоцировали конфликт на Украине. По его словам, Соединенные Штаты сделали это, потому что взяли курс на безудержную экспансию антироссийского блока НАТО. При этом в Североатлантическом альянсе не хотят слушать озабоченности со стороны Российской Федерации.

Ранее в МИД РФ напомнили, что Вашингтон официально объявил Москву врагом.