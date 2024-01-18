Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров планирует изложить предложения по коллективному разрешению конфликтов

Лавров изложит в Нью-Йорке предложения по коллективному разрешению конфликтов

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, что планирует изложить на предстоящем 23 января специальном заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке предложения по коллективным началам разрешения конфликтов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы планируем участвовать. Я должен отправиться в Нью-Йорк. Там мы изложим наши предложения, нацеленные на возобновления коллективных начал, а не на попытки в одиночку все порешать», — сказал он.

Также на этой же пресс-конференции Сергей Лавров обвинил США в том, что они спровоцировали конфликт на Украине. По его словам, Соединенные Штаты сделали это, потому что взяли курс на безудержную экспансию антироссийского блока НАТО. При этом в Североатлантическом альянсе не хотят слушать озабоченности со стороны Российской Федерации.

Ранее в МИД РФ напомнили, что Вашингтон официально объявил Москву врагом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами