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В НАТО скептически отнеслись к приглашению Украины в альянс на саммите в Вашингтоне

В НАТО заявили, что Киев может не получить приглашения на саммите в Вашингтоне

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Помощник Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге не исключил, что Украина может не получить приглашения в альянс на предстоящем саммите в Вашингтоне. Об этом он заявил в интервью LRT.

Он подчеркнул, что Киев движется к членству в НАТО, однако рано говорить о дальнейших шагах, которые ожидает Владимир Зеленский.

«Следующим шагом было бы приглашение, но неясно, увидим ли мы такое приглашение в Вашингтоне. Я думаю, что мы должны признать, что во многих странах — членах НАТО продолжаются дебаты, что в 2024 году в странах — членах НАТО состоятся выборы. Следовательно, это часть общей картины», — сказал Руге.

В то же время он выразил надежду, что страны-участницы найдут способ подчеркнуть, что «Украина приближается к НАТО».

До этого бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украине требуется прямое вмешательство армий стран НАТО в конфликт с Россией, в противном случае шансы на победу у республики малы.

Ранее экс-генсек НАТО рассказал о том, что будет с помощью Украине от США при Трампе.

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