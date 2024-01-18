В США обвинили Байдена в кризисе на южной границе страны

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что ситуация с мигрантами на южной границе США является катастрофой, действия президента США Джо Байдена привели к ней. Об этом Джонсон заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я посмотрел прямо через стол из кабинета министров и сказал: «Мистер президент, прямо сейчас у вас есть полномочия положить конец этой катастрофе. Это ваши действия привели к ней», — заявил политик.

Он также добавил, что задокументировал 64 случая действий Белого дома или ведомства, которые привели к пограничному кризису.

До этого конгрессмен, член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп начнет массовые депортации мигрантов в первый день срока.

Ранее в Техасе нацгвардия взяла под контроль участок госграницы с Мексикой.