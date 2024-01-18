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Лукашенко оценил отношения России и Белоруссии в планетарных масштабах

Лукашенко: Минск и Москва выстроили отношения, каких на планете никто не знал

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва смогли построить такие союзнические отношения, каких на планете никто не знал и не знает. С соответствующим заявлением он выступил на совещании с Советом министров, пишет БелТА.

«Россия и Беларусь - суверенные, независимые государства. Из этого надо исходить, принимая те или иные решения. И как видите, нам удается выстроить такие союзнические отношения, которые на планете никто не знал и не знает», — сказал Лукашенко.

В то же время он отметил, что отношения между государствами должны совершенствоваться. Однако нужно помнить «о суверенитете и независимости», подчеркнул глава государства.

Лукашенко также опроверг предположения о том, что Белоруссия якобы теряет свой суверенитет.

«Всякие там вякания и писания… <…> Мы ничего не теряем. Вы видите, что на этой суверенной территории, которая принадлежит нашему народу, принимаем решения только мы и действуем только исключительно в условиях, которые выгодны для нас», — отметил он.

До этого Александр Лукашенко во время посещения магазина Витебской бройлерной птицефабрики в ТЦ «Первый национальный торговый дом» поручил предприятию поделиться куриными яйцами с Российской Федерацией.

Ранее Лукашенко призвал чиновников «превзойти себя».

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