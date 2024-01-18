В США конфискацию активов России отказались считать панацеей для Украины

Конфискация российских активов на сумму $300 млрд не станет панацеей для Киева. Такое мнение высказала специальный представитель США по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер, сообщает агентство Reuters.

Страны Запада активно обсуждают конфискацию замороженных активов Банка России, однако их руководство обеспокоено возможными последствиями этого шага. Поэтому нужно искать альтернативные варианты поддержки Украины, заметила спецпредставитель.

«Необходимо привлечь массу юристов [для решения о конфискации активов]. Ошибочно думать, что это даст эффект панацеи. Предпринимаются реальные усилия, но мы далеки от окончательного решения», — сказала Прицкер.

Колумнист агентства Bloomberg ранее заявлял, что основной экономический и репутационный удар в случае конфискации иностранных активов России придется на Европу.

В России уже высказались о возможном решении конфисковать активы РФ. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва готова дать зеркальный ответ западным странам при таком шаге.

Ранее сообщалось, что Россия готовится к иску для защиты своих замороженных активов.