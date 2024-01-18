МИД России рассказал о ситуации с визами США для российской делегации на СБ ООН

Процесс выдачи виз для российских участников на мероприятия Совета Безопасности Организации Объединенных Наций продолжается, значительная их часть уже получена. Об этом журналистам сообщил заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он отметил, что Москва находится в ожидании оставшихся запрошенных виз.

«Значительная часть виз уже получена, но пока мы не получили все визы, которые запрашивали. Работа идет, осталось еще несколько дней. Хотелось бы надеяться, что визы будут выданы всем, на кого они запрошены», — сказал Рябков.

Также во время общения с журналистами Сергей Рябков заявил, что Москва готова дать зеркальный ответ западным государствам в случае конфискации финансовых активов Российской Федерации со стороны стран Запада. При этом замглавы внешнеполитического ведомства указал, что в данный момент отсутствуют поводы анонсировать ответные меры, поскольку это лишь раззадорит Евросоюз.

Ранее в МИД России высказались о возможных контактах Лаврова и Блинкена США.