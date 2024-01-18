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В Британии рассказали, как можно было избежать обострения ситуации в Красном море

FT: поддержка США Израиля привела к атакам хуситов в Красном море

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UK Ministry of Defence/Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) не атаковало бы корабли на юге Красного моря в случае отсутствия поддержки Израиля со стороны США. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Есть ощущение, что хуситы, вероятно, не атаковали бы корабли, если бы США не оказали такую поддержку Израилю во время его нападения на Газу», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, хуситы – это мотивированные боевики с наземными базами, поддерживаемыми Ираном. Члены движения могут «наносить урон дистанционно с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов и сами готовы нести тяжелые потери».

До этого сообщалось, что США и Великобритания произвели очередную серию ударов по той части Йемена, которая контролируется мятежным движением хуситов «Ансар Аллах».

Ранее ХАМАС отреагировал на решение США признать хуситов террористами.

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