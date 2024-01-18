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Лавров считает отношения России и Китая лучшими за всю историю

Лавров считает, что отношения России и Китая переживают лучший период в истории

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики сегодня переживают лучший период в истории. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Наши отношения с КНР переживают абсолютно лучшие времена за всю историю этих отношений, об этом говорят наши лидеры», — отметил он.

По словам министра, отношения между двумя государствами отражены в контексте солидарности.

«Вы помните, как эти отношения наши китайские друзья характеризовали в свое время — что это не альянс, не союз, но во многих смыслах это крепче союза», — указал Лавров.

Он назвал отношения Москвы и Пекина доверительными, прагматичными, взаимоуважительными, которые опираются на баланс интересов.

«Это то, что является идеальным форматом для отношений с любой страной», — добавил глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что западные страны пытаются внести разлад в отношения России и Китая. По его словам, информация об этом находятся в открытом доступе.

Также Сергей Лавров заявил, что более 30 государств заинтересованы в сближении с БРИКС.

Ранее Сергей Лавров обсудил на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве 16 января вопросы двустороннего сотрудничества стран.

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