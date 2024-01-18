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США потребовали от Израиля вернуть электричество в сектор Газа

Politico: США потребовали от Израиля восстановить связь в секторе Газа

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Ronen Zvulun/Reuters

США потребовали от Израиля восстановить доступ к связи, в том числе к интернету. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным издания, в Белом доме опасаются, что из-за отсутствия электричества будет трудно получать информацию о военной обстановке в палестинском анклаве.

В американской администрации не уточнили, какие меры предпринимаются для оказания давления на Израиль по данному вопросу. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявил, что израильские власти заверили американскую сторону в том, что они отключают электричество в секторе Газа по оперативным причинам и лишь на некоторое время.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС. Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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