Лавров выразил надежду на расширение организации по русскому языку

Россия рассчитывает на присоединение новых членов к международной организации по русскому языку. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в 2023 году.

Он отметил, что Россия продолжает ведение проектов, открытых в прошлом году. Особое внимание будет уделено международной организации по русскому языку, учрежденной на саммите в Бишкеке прошедшей осенью.

«Организация открыта для участия любого государства мира, и мы знаем, что русский язык популярен на всех континентах. Рассчитываем, что в этой организации будет много заинтересованных участников», — добавил он.

На этой неделе Лавров также провел встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Встречая свою коллегу из Северной Кореи в Доме приемов МИД РФ, российский министр вручил ей цветы.

Стороны обсуждали детали реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный в сентябре 2023 года.

Ранее Лавров заявил, политика США по КНДР не помогает продвижению урегулирования в регионе.