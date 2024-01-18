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Китай предложил посредничество в разрядке напряженности между Пакистаном и Ираном

МИД: КНР готов сыграть роль в урегулировании между Пакистаном и Ираном

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Tyrone Siu/Reuters

Китай выражает готовность в том, чтобы сыграть «конструктивную роль» в разрядке напряженности между Пакистаном и Ираном. Об этом сообщил телеканал Geo TV, ссылаясь на генерального консула Китайской Народной Республики в Исламабаде Ян Юньдуна.

«Китай хотел бы предложить Пакистану и Ирану, чтобы он сыграл конструктивную роль в урегулировании разногласий между ними», — цитирует телеканал дипломата.

Ян Юньдун подчеркнул, что Пакистан и Иран — это крупнейшие страны региона и мусульманского мира.

«Поэтому Китай надеется, что разногласия между ними могут быть устранены путем переговоров и другими мирными способами», — добавил генконсул, комментируя последствия ракетного удара по Белуджистану.

До этого сообщалось, что министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Пакистана в Тегеране.

В ночь на 18 января Пакистан нанес удары по «антипакистанским группировкам» в области Сераван, на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном. Факт обстрела подтвердили в пакистанском МИД.

Сообщалось, что снаряды попали в семь объектов сепаратистской Освободительной армии Белуджистана. Как рассказал журналистам замгубернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности Алирезу Мархамати, взрывы в регионе прозвучали примерно в 04:30 по местному времени (04:00 мск).

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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