«Хезболла» отвергла идеи США по деэскалации с Израилем

Ливанское шиитское движение «Хезболла» отвергла план США по деэскалации на границе с Израилем, который подразумевает отвод вооруженных сил от границы, при этом движение остается открытым для дипломатии США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного ливанского чиновника.

««Хезболла» готова выслушать», — заявил он, подчеркнув при этом, что группа считает нереалистичными идеи США.

Отмечается, что старший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн на данный момент возглавляет дипломатическую кампанию по восстановлению безопасности на израильско-ливанской границе, поскольку регион в целом «опасно балансирует на грани серьезной эскалации конфликта», вызванного войной в секторе Газа.

Хохштейн предложил отвести войска Ливана вглубь страны на прошлой неделе во время визита в Бейрут.

До этого глава генерального штаба Израиля Герци Халеви заявил, что вероятность войны на севере против радикального движения «Хезболла» значительно выросла.

Ранее в США оценили возможность прямого конфликта с Ираном.