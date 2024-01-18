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В МИД России высказались о возможных контактах Лаврова и Блинкена США

Рябков: не предполагаем возможных контактов Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке

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Павел Бедняков/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил журналистам, что не предполагает возможных контактов главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

«Учитывая, как этот вопрос смотрится на протяжении последнего времени в силу глубоко враждебной политики в отношении РФ, проводимой Соединенными Штатами, я не предполагаю, что такой контакт будет в принципе возможен», — сказал дипломат.

До этого Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой «до основания», но в то же время не готов уважать интересы российского народа.

По словам министра, американское руководство до сих пор отрицает возможность формирования многополярного мира. Глава внешнеполитического ведомства отмечал, что США продолжают мыслить в категориях собственных исключительности и превосходства над другими государствами.

Ранее в МИД РФ напомнили, что Вашингтон официально объявил Москву врагом.

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