В МИД России высказались о возможных контактах Лаврова и Блинкена США

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил журналистам, что не предполагает возможных контактов главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

«Учитывая, как этот вопрос смотрится на протяжении последнего времени в силу глубоко враждебной политики в отношении РФ, проводимой Соединенными Штатами, я не предполагаю, что такой контакт будет в принципе возможен», — сказал дипломат.

До этого Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой «до основания», но в то же время не готов уважать интересы российского народа.

По словам министра, американское руководство до сих пор отрицает возможность формирования многополярного мира. Глава внешнеполитического ведомства отмечал, что США продолжают мыслить в категориях собственных исключительности и превосходства над другими государствами.

Ранее в МИД РФ напомнили, что Вашингтон официально объявил Москву врагом.