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В Литве назвали «кошмарные» последствия прихода Трампа к власти

Глава МИД Литвы Ландсбергис: вывод Трампом войск из будет кошмаром для Балтии

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Global Look Press

В случае прихода к власти в США экс-президента Дональда Трампа Вашингтон может вывести свои силы из Европы, такой сценарий развития событий стал бы «кошмарным» для ЕС. Об этом в кулуарах Всемирного экономического форуме (ВЭФ) заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его слова приводит Bloomberg.

«Европа в ее нынешнем виде находится в большой опасности, и мы определенно считаем часы до следующего этапа российской эскалации», - заявил Ландсбергис, назвав сценарий выведение США своих сил из Европы «кошмарным».

По его мнению, глобальная стабильность «зависит от трансатлантических связей» ЕС и США.

Как отмечает агентство, вопросы о приверженности США безопасности Европы вновь возникают с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Европейские чиновники, пишет агентство, начинают беспокоиться, что США могут прекратить помощь Киеву и даже попытаться выйти из НАТО.

До этого Трамп заявил, что США не будут помогать Евросоюзу в случае войны.

Ранее сообщалось, что в ЕС встревожены возможной победой Трампа на выборах.

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