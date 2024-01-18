В Британии назвали украинский конфликт вызовом поколению

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что продолжающийся украинский кризис является «вызовом поколению» нынешних британцев, поддержка Киева для Лондона остается абсолютным приоритетом. Об этом Кэмерон заявил газете Politico на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«(Конфликт на Украине. — Прим. ред.) Это вызов нашему поколению», — заявил министр, добавив, что украинский вопрос для Лондона остается «абсолютным приоритетом номер один».

По его словам, у Британии есть возможности к тому, чтобы продемонстрировать в течение текущего года, что Россия «не побеждает».

12 января Киев и Лондон подписали договор о гарантиях безопасности.

Позже в комментариях премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский «разошлись в характеристике» того, что именно прописано в документе.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна окажет помощь Великобритании в случае «нападения» на нее Российской Федерации.

В МИД РФ заявили, что подписание соглашения о сотрудничестве между Украиной и Великобританией свидетельствует о том, что Украине не позволят выйти из конфликта с Россией путем переговоров.

Ранее Медведев предостерег Британию от размещения своих войск на Украине.