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Экс-посол Украины призвал НАТО помочь Украине в борьбе с Россией

Экс-посол Украины Чалый: Украина не победит Россию без прямого участия НАТО

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Photoagency Interpress/Global Look Press

Украине требуется прямое вмешательство армий стран НАТО в конфликт с Россией, в противном случае шансы на победу у республики малы. Такое мнение высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью YouTube-каналу OBOZREVATEL.

Дипломат уточнил, что это должна быть не просто помощь от НАТО, а участие в противостоянии. По мнению Чалого, именно это поможет «положить конец войне в Европе».

Экс-посол добавил, что Украина не в состоянии самостоятельно вести конфликт «на истощение» с Россией, как на то указывают западные страны.

Чалый добавил, что у Украины в несколько раз меньше населения по сравнению с РФ, также страна не может перенести свои заводы в места, куда не долетят российские ракеты.

На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что отсутствие в конгрессе согласия по вопросу выделения очередного пакета помощи Украине ставит под угрозу американскую национальную безопасность и может нанести вред НАТО и всему миру.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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