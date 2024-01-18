Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, что необходимо сделать следующему президенту страны

WSJ: следующему президенту США нужно будет решать проблему дефицита бюджета

close
100%
Reuters

Следующему президенту Соединенных Штатов необходимо будет решать проблему дефицита федерального бюджета США, проводя политику, направленную на стимулирование экономического роста страны. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Проблема заключается в растущих расходах и в том, что для следующего президента проведение политики, стимулирующей экономический рост, будет необходимой», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, по данным Бюджетного управления Конгресса США, в первом квартале 2024 финансового года дефицит федерального бюджета составил $509 млрд. Эта сумма на 87 миллиардов долларов больше, чем дефицит, зарегистрированный за тот же период прошлого финансового года.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что экономика США является хрупкой, ее крах может произойти в течение года.

Ранее в Европе придумали план на случай возвращения Трампа в Белый дом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами