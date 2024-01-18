В США раскрыли, что необходимо сделать следующему президенту страны

Следующему президенту Соединенных Штатов необходимо будет решать проблему дефицита федерального бюджета США, проводя политику, направленную на стимулирование экономического роста страны. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Проблема заключается в растущих расходах и в том, что для следующего президента проведение политики, стимулирующей экономический рост, будет необходимой», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, по данным Бюджетного управления Конгресса США, в первом квартале 2024 финансового года дефицит федерального бюджета составил $509 млрд. Эта сумма на 87 миллиардов долларов больше, чем дефицит, зарегистрированный за тот же период прошлого финансового года.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что экономика США является хрупкой, ее крах может произойти в течение года.

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