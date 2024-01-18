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Трамп не доверил Байдену управление магазином сладостей

Трамп заявил, что Байдену нельзя доверить управление даже магазином сладостей

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Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену нельзя доверить даже управление кондитерским магазином. Об этом сообщает ТАСС.

«Если бы у вас был небольшой магазин, например, сладостей, вы бы доверили Джо Байдену управлять вашим магазином <…>? Ответ: ни в коем случае <…>, никто ему не доверяет, а он управляет страной», — сказал политик во время выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

Трамп отметил, что Байден представляет США во время встреч с такими сильными лидерами, как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Экс-президент выразил опасения, что из-за политики Байдена США ждет экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929–1939 гг.

До этого действующий президент США Джо Байден заявил, что «антидемократическая» позиция Дональда Трампа стала фактором, побудившим его баллотироваться на второй срок.

Ранее американист Дудаков заявил, что Трамп уверенно обходит Байдена в президентской гонке.

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