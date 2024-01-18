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Politico: отказ КНР от встречи с Зеленским стал ударом для Киева

Politico: отказ делегации КНР от встречи с Зеленским стал для Киева ударом

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Alina Smutko/Reuters

Пекин отклонил просьбу Киева о встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьером КНР Ли Цяном на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, что стало настоящим ударом для украинских властей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Украинское руководство не скрывало своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, но президент Владимир Зеленский отправился домой, не добившись долгожданной встречи. Это стало ударом для Киева», — говорится в статье.

Там указано, что решение китайской делегации оправдано намеренным нежеланием.

17 января Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника США писало, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече на форуме в Швейцарии.

При этом Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером Китая в Давосе.

Ранее украинский лидер отметил, что Киев надеется на участие Китая в урегулировании конфликта на Украине по так называемой «формуле мира».

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