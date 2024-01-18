Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос заявил, что президент страны Владимир Зеленский наглым образом разворовывает государственный бюджет. Об этом парламентарий рассказал в своем YouTube-канале.

По словам Лероса, с 2012 года Зеленский вместе со своими приближенными смог вывести в офшоры примерно $40 млн, принадлежавших вкладчикам «Приватбанка» олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) (внесен в российский реестр террористов и экстремистов).

Депутат подчеркнул, что будущий украинский президент в 2014 году не платил налоги, но при этом тянул деньги из бюджета страны и покупал себе недвижимость в странах Европы.

Лерос обвинил главу государства в лицемерии и задал вопрос о том, «не лопнет ли харя» Зеленского от вывода капиталов с Украины?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-главе США Дональду Трампу следует сначала думать, а потом уж говорить.

До этого глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирался встречаться на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе с премьером КНР Ли Цяном, поскольку это не соответствует его уровню.

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