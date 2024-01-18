Финляндию предложили сделать посредником в конфликте на Украине

Кандидат на пост главы Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна может выступить в качестве посредника в конфликте между Россией и Украиной. Об этом он заявил в эфире телеканала Yle.

Политик указал, что находится в хороших отношениях с Россией, в том числе, с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стубб считает, что для достижения мира на Украине требуются международные мандаты, а не двусторонние отношения.

До этого издание Ilta-Sanomat написало, что финны не хотят открыть границу с Россией с 11 февраля. В правительственной партии заявили, что самое главное — дать понять РФ, что держать людей возле границы бессмысленно, потому что они ее открывать не собираются.

В интересах России также может быть, чтобы граница оставалась закрытой, заявили финские политики изданию.

Перед Рождеством премьер-министр Петтери Орпо сделал заявление , что следует рассмотреть так называемую процедуру «возврата». Под этим подразумевается возвращение мигранта, пересекшего границу, обратно на другую сторону г без обработки поданного им или ею заявления о предоставлении убежища.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.