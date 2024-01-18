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Макрон дал Евросоюзу два года на решение вопроса суверенитета

Макрон: у стран ЕС есть два года, чтобы решить, нужен ли им суверенитет

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Stephanie Lecocq/Reuters

В ближайшие два года Европейский Союз (ЕС) и входящие в него страны должны будут решить, хотят ли они быть суверенными. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

«В 2024 и 2025 году европейские страны и Евросоюз, как структура, должны будут решить, хотят они быть суверенными или нет», — сказал Макрон во время своей речи на давосском экономическом форуме.

По мнению французского лидера, странам Евросоюза также предстоит принять решения относительно конфликта на Украине, сотрудничества с соседними странами за пределами ЕС, а также по вопросу обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке.

Кроме того, Макрон отметил важность создания новых рабочих мест с учетом отказа от угля в промышленности и развития в сферах ИИ, космоса, квантовых технологий, полупроводников.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о широком спектре реформ в республике на фоне падения популярности.

Ранее Макрон высказался о возможной победе России на Украине.

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