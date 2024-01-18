Макконнелл: сенат США на следующей неделе может начать работу над запросом о помощи Киеву

Лидер республиканского меньшинства в верхней палате конгресса США Митч Макконнелл заявил, что американский сенат на следующей неделе может начать работу над запросом президента страны Джо Байдена на цели национальной безопасности, в том числе и на помощь Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Макконнелла, он находится среди тех людей, которые сегодня были приглашены в Белый дом для обсуждения дополнительного финансирования. Политик выразил мнение, что сенат займется этим вопросом на следующей неделе.

Лидер республиканского меньшинства в сенате отметил, что запрос на дополнительное финансирование будет направлен как на цели национальной безопасности, так и на защиту границы США.

Ранее профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер заявил, что США, чтобы попытаться спасти ситуацию на Украине, могут напрямую принять участие в конфликте.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби заявил, что отдельные страны Запада могут последовать примеру Соединенных Штатов и также отказаться от финансовой поддержки Украины.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.