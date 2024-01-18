Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Макконнелл: сенат США на следующей неделе может начать работу над запросом о помощи Киеву

Макконнелл: сенат США на следующей неделе может начать работу над помощью Киеву

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Лидер республиканского меньшинства в верхней палате конгресса США Митч Макконнелл заявил, что американский сенат на следующей неделе может начать работу над запросом президента страны Джо Байдена на цели национальной безопасности, в том числе и на помощь Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Макконнелла, он находится среди тех людей, которые сегодня были приглашены в Белый дом для обсуждения дополнительного финансирования. Политик выразил мнение, что сенат займется этим вопросом на следующей неделе.

Лидер республиканского меньшинства в сенате отметил, что запрос на дополнительное финансирование будет направлен как на цели национальной безопасности, так и на защиту границы США.

Ранее профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер заявил, что США, чтобы попытаться спасти ситуацию на Украине, могут напрямую принять участие в конфликте.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби заявил, что отдельные страны Запада могут последовать примеру Соединенных Штатов и также отказаться от финансовой поддержки Украины.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами