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Трамп вступил в перепалку с судьей

Судья пригрозил выгнать Трампа из зала, на что тот ответил позитивно

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Cheney Orr/Reuters

Судья Нью-Йорка Льюис Каплан пригрозил экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу выдворением из зала суда, если он продолжит создавать помехи слушанию, в ответ на что Трамп ответил, что с радостью уйдет. Об этом сообщает телеканал CNN.

В суде рассматривается дело по гражданскому иску писательницы Элизабет Кэрролл, которая обвинила Трампа в домогательстве и клевете. В первый раз, в мае 2023 года, суд потребовал от Трампа выплатить писательнице $5 млн. Позднее женщина изменила размер суммы на $10 млн. Поводом для этого, в частности, стали слова политика в эфире телеканала CNN, где он назвал Кэрролл сумасшедшей, ее утверждения «фальшивкой и выдумкой», а поданный против него иск «подстроенной сделкой».

Защита Кэрролл пожаловалась судье на то, что возмущенные комментарии Трампа в зале суда могут быть слышны присяжным, что может повлиять на их точку зрения.

«Это право может быть утрачено, и оно может быть утрачено, если он будет нарушать порядок, о чем мне сообщили. И если он будет игнорировать указания суда, мистер Трамп, я надеюсь, мне не придется рассматривать вопрос об удалении вас из (зала) суда», — заявила Каплан.

Трамп ответил, что был бы рад данному исходу.

До этого бывший президент США Дональд Трамп ушел из здания федерального суда в Нью-Йорке, где проходило заседание по делу писательницы Элизабет Джин Кэрролл.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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